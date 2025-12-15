Согревающее блюдо на Новый год: говядина, тушенная в глинтвейне

800 г говяжьей лопатки или щек крупно нарежьте. Обжарьте куски до румяной корочки. Добавьте 1 крупную морковь и 1 луковицу, нарезанные крупно, пассеруйте. Влейте 400 мл глинтвейна (или 300 мл красного вина + 100 мл бульона), чтобы жидкость покрывала мясо наполовину. Добавьте 100 г промытого чернослива, звездочку бадьяна и 3-4 горошины душистого перца. Тушите под крышкой на медленном огне 2–2,5 часа. В конце добавьте соль и столовую ложку томатной пасты. Подавайте с пюре.

