15 декабря 2025 в 11:45

Согревающее блюдо на Новый год: говядина, тушенная в глинтвейне

Согревающее блюдо на Новый год: говядина, тушенная в глинтвейне
800 г говяжьей лопатки или щек крупно нарежьте. Обжарьте куски до румяной корочки. Добавьте 1 крупную морковь и 1 луковицу, нарезанные крупно, пассеруйте. Влейте 400 мл глинтвейна (или 300 мл красного вина + 100 мл бульона), чтобы жидкость покрывала мясо наполовину. Добавьте 100 г промытого чернослива, звездочку бадьяна и 3-4 горошины душистого перца. Тушите под крышкой на медленном огне 2–2,5 часа. В конце добавьте соль и столовую ложку томатной пасты. Подавайте с пюре.

Ранее мы писали про топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни

Оксана Головина
О. Головина
