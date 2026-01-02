Солянка с капустой — это очень вкусно: насыщенный суп на говядине с копченостями — то что нужно после праздничных застолий

Эта солянка с капустой и копченостями получается насыщенной, густой и очень домашней. Капусты здесь совсем немного, но именно она делает вкус мягче и глубже. Если хочется чего-то сытного и «чтобы ложка стояла» — это тот самый вариант.

Ингредиенты: говядина на кости (лопатка) 700–900 г, лук репчатый 1,5 шт., морковь 1,5 шт., белокочанная капуста 150–200 г, солёные огурцы 3–4 шт., томатная паста 2 ст. л., сосиски 3–4 шт., сервелат 150–200 г, картофель 2–3 шт., маслины без косточек 100 г, рассол от огурцов и маслин 1 стакан, чеснок 2 зубчика, лавровый лист 1–2 шт., перец горошком по вкусу, соль при необходимости, зелень по вкусу.

Приготовление: варят наваристый бульон из говядины на кости с половинкой луковицы и половинкой моркови, затем мясо вынимают и нарезают кубиком, бульон процеживают. Лук и морковь мелко нарезают и обжаривают до мягкости, добавляют солёные огурцы, жарят около 7 минут, затем кладут томатную пасту, прогревают ещё 7 минут и снимают с огня. Сосиски нарезают кружочками, сервелат — соломкой и быстро обжаривают на сильном огне 4–5 минут. В кипящий бульон добавляют нашинкованную капусту, картофель крупным кубиком, зажарку, маслины, стакан смешанного рассола, лавровый лист и перец горошком, варят около 10 минут, затем кладут обжаренные колбаски и нарезанное мясо, в конце добавляют выдавленный чеснок и зелень, снимают с плиты и дают солянке настояться.

