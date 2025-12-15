В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд Cinema 1: Молдавия уговорила МВФ не сообщать о потере финансирования до выборов

Правительство Молдавии уговорило Международный валютный фонд до прошедших этой осенью парламентских выборов скрыть информацию о том, что страна лишилась возможности получить $170 млн (13,5 млрд рублей), заявил в эфире телеканала Cinema 1 лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат. По его словам, местные власти «рассказывают сказки», когда говорят, что способны справиться без средств МВФ.

Мы потеряли два транша в этом году, недополучив $170 млн. Об этом узнали после выборов, потому что правительство попросило МВФ до выборов об этом не рассказывать, — подчеркнул политик.

Он отметил, что страна начнет 2026 год без формализации отношений с фондом. Это значит, что в основу госбюджета лягут внутренние кредиты и «зависящие от симпатий» деньги Евросоюза. Такой подход Филат назвал несерьезным и безответственным.

Ранее депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова выразила мнение, что президент Молдавии Майя Санду хочет разрешить ситуацию с Приднестровьем силовыми методами. Так она прокомментировала увеличение расходов на оборону на 32% в проекте бюджета республики.