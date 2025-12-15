Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»

Этот салат действительно оправдывает свое название: нежные кальмары, мягкие яйца, сочные огурцы и крупинки красной икры превращают его в праздничное блюдо, которое не требует сложной подготовки. Он выглядит дорого, а собирается буквально за считаные минуты — идеальный вариант, когда нужно эффектно подать морепродукты, не тратя вечер на кухне.

Подготовьте 300 г кальмаров: очистите, опустите в кипящую воду ровно на 1 минуту, достаньте, охладите и нарежьте тонкими полосками. Всыпьте их в миску. Добавьте 3 сваренных вкрутую яйца, нарезав их крупными кубиками, чтобы структура не распадалась. Для свежести тонко нарежьте 2 средних огурца, а для мягкости — 120 г сливочного сыра — его удобно вмешивать комнатной температуры.

Заправьте смесь 1,5 ст. л. майонеза и 1 ст. л. сливочного сыра, перемешайте, чтобы получилась нежная кремовая текстура. Посолите по вкусу, но умеренно — впереди финальный штрих. Переложите салат в сервировочное блюдо, разровняйте и аккуратно выложите сверху 1,5–2 ст. л. красной икры — красиво распределяя ложкой или оставляя в центре островком.

Совет: чтобы кальмары получились нежными, варите их строго 1 минуту — большее время сделает их жесткими.

