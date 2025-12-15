Налет дронов ВСУ на Москву ночью 15 декабря: взрывы, жертвы, что известно

В ночь на понедельник, 15 декабря, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву беспилотниками. Что об этом известно, где прогремели взрывы, если ли пострадавшие?

Как ВСУ атаковали Москву в ночь на 15 декабря

К настоящему времени известно о 15 уничтоженных беспилотниках ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. О первом сбитом дроне мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 00:32 мск. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.

«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в одной из публикаций.

Telegram-канал SHOT при этом сообщил, что более 10 громких взрывов слышали жители Истринского района. Кроме того, местные рассказали SHOT о взрывах в подмосковной Кашире и Коломне.

«Украинские беспилотники пытаются массово атаковать Москву. По информации SHOT уже более десятка громких взрывов слышали жители Истринского района, до этого о взрывах также писали жители подмосковной Каширы и Коломны», — сказано в публикации.

О пострадавших и разрушениях сведений не поступало. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Также ночью 15 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на работу введены в московском аэропорту Домодедово и подмосковном Жуковском. По его словам, это было необходимо для безопасности полетов.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 15 декабря

Системы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет, а подробная информация о возможных последствиях на земле уточняется.

«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом г. Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — сказано в публикации.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов и начался пожар. По версии канала, силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно сообщениям SHOT, первые хлопки были зафиксированы около 02:20 мск на западе города. Очевидцы рассказали каналу, что перед этим слышали характерные звуки пролета дронов в небе.

Также в Судже Курской области в результате атаки дронов пострадал 66-летний местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчину оперативно доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги!» — сказано в публикации.

Читайте также:

ВСУ сжимают в клещи вокруг Гуляйполя: успехи ВС РФ к утру 15 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря

Группа туристов пропала в горах Пермского края: что известно, версии