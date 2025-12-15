Бойцы группировки войск «Восток» сжимают клещи вокруг Гуляйполя, рассказал командир штурмовой группы «Востока» с позывным Красава. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 декабря?

ВС РФ начали сжимать клещи вокруг Гуляйполя

По словам военного, такое решение было принято после освобождения Варваровки Запорожской области.

«После освобождения Варваровки сжимаем в клещи Гуляйполе», — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что на некоторых участках расстояние до населенного пункта не превышает полутора километров.

Перечислены потери ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск девять антенн связи, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник лишился семи пунктов управления беспилотной авиацией.

В частности, такие результаты зафиксированы на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях. Он уточнил, что также уничтожены пять блиндажей ВСУ.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях уничтожены девять антенн связи, наземный робототехнический комплекс, пять блиндажей ВСУ, три ретранслятора и семь пунктов управления беспилотной авиацией противника», — сказал Астафьев.

Российские военные серьезно ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем и артиллеристы группировки войск «Восток» существенно ограничили логистику ВСУ в районе реки Гайчур за пределами Варваровки, рассказал ТАСС командир штурмового отделения группировки войск «Восток» с позывным Порш. По его словам, противник пытается подвезти боеприпасы, однако пока что ему этого не удается.

В основном, как указал военный, для подвоза ВСУ используют автомобили различных модификаций. При этом об освобождении Варваровки в Запорожской области стало известно 14 декабря.

«Они пытаются осуществлять подвоз [у реки Гайчур], но наши операторы FPV-дронов и артиллерия не дают им сделать никаких подвозов», — рассказал военнослужащий.

ВСУ сдаются в плен у Гуляйполя из-за бегства командиров

Украинские солдаты сдаются в плен у Гуляйполя, потому что они остались на позициях без командиров, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что это говорит о моральном надломе ВСУ, находящихся на этом направлении.

«То, что в Гуляйполе ВСУ сдаются в плен, нет ничего удивительного. Фактически командование бросило украинских солдат, и они находятся без офицеров. Большинство из них — это те люди, которых не так давно просто отловили на улице и отправили на фронт без серьезной подготовки и боевого опыта. Они предпочитают воспринимать ту информацию, которую мы им даем, а мы постоянно сообщаем о необходимости сдаваться, чтобы не погибать. Все они понимают, что о них забыли командиры, поэтому сдача идет. Взводы по 20–30 человек сдаются — это все равно достаточно серьезный момент», — объяснил Кнутов.

