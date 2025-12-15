Миллиардер передал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее

Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. (около 8 млн рублей) мужчине, который обезоружил одного из подозреваемых, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее, пишет британская газета Daily Mail. Журналисты уточнили, что речь идет о 43-летнем продавце фруктов Ахмеде аль-Ахмед, который позднее был госпитализирован.

Согласно публикациям Экмана в соцсети, миллиардер открыл сбор для него на платформе GoFundMe. Всего было собрано свыше $170 тыс. (более 13 млн рублей). При этом Экман выделил $99 999.

Ранее стало известно, что преступниками, устроившими в Сиднее теракт, в ходе которого 16 человек погибли и 40 получили ранения, оказались отец и сын. Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон в рамках пресс-конференции пояснил, что 24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит.

Стрельба в Сиднее, приведшая к массовым жертвам, произошла на пляже Бонди. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, содержат звуки выстрелов, которые, по всей видимости, производили мужчины, одетые в черное. Также в Сети появились кадры, как безоружный прохожий обезвреживает одного из стрелков на пляже в Сиднее.