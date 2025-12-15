Япония впервые за полвека может лишиться всех панд Kyodo: Япония впервые с 1973 года лишится панд из-за охлаждения отношений с КНР

Япония впервые за 50 лет останется без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР, сообщает Kyodo. По информации издания, сейчас на территории страны находятся две панды, арендованные у Китая, — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Эти животные являются главной достопримечательностью зоопарка Уэно в Токио.

По данным источников, обе панды вернутся на родину в январе 2026 года. При этом официальный срок аренды млекопитающих должен был истечь только в феврале. Японская сторона также опасается, что из-за охлаждения отношений Пекин может отказать Токио в аренде новых панд.

Ранее панда Катюша из Московского зоопарка обрадовалась выпавшему в столице снегу. Генеральный директор зверинца Светлана Акулова опубликовала соответствующее видео. На кадрах можно увидеть, как Катюша валяется в снегу и играет с куском бревнышка.

До этого стало известно, что Московский зоопарк обсуждает возможность оставить у себя панду Катюшу. Акулова отметила, что в возрасте четырех лет этих животных обычно отправляют в Китай. По ее словам, будущее Катюши будет зависеть от договоренности между Россией и Китаем, поскольку большая панда считается неофициальным символом КНР и находится под защитой государства.