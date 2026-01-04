Робот-боец случайно вырубил напарника на глазах у зрителей Робот Unitree вывел из строя соседа во время шоу боевых искусств

Во время презентации возможностей роботов Unitree G1 в Китае произошел курьезный инцидент: два андроида столкнулись при выполнении сложных акробатических движений, сообщает портал iXBT. Группа из нескольких роботов в черных костюмах синхронно демонстрировала боевые комбинации под музыку, когда во время кругового удара один из механизмов задел соседа ногой, из-за чего тот потерял равновесие и, быстро перебирая ногами в попытке вернуть равновесие, повалился на землю.

Пользователи Сети высмеяли технологический сбой, превратив его в мем о неуклюжих помощниках будущего. Пока одни восхищались силой удара, способного отбросить 35-килограммовую машину, другие иронизировали над безопасностью подобных устройств в быту.

Если в вашем доме и так недостаточно беспорядка, вы можете купить такого робота, чтобы сделать его еще грязнее, — пошутили в комментариях.

Технические характеристики Unitree G1 позволяют им выполнять высокоточные движения: при росте 130 см и весе 35 кг они считаются одними из самых ловких в своем классе. Несмотря на продвинутую систему стабилизации, упавшему «бойцу» потребовалась помощь человека, чтобы вернуться в строй.

Ранее робот Unitree G1 ударил инженера ниже пояса во время процесса калибровки и попал на видео. Сначала демонстрация проходит без ошибок. Но во время очередного упражнения Unitree неожиданно развернулся к оператору и ударил его ногой. Мужчина рефлекторно присел, а робот скопировал это движение.