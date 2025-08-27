Появились кадры задержания агента СБУ, который готовил атаку БПЛА

Федеральная служба безопасности России представила видео задержания агента СБУ, который готовил атаку БПЛА, передает ТАСС. Подопечный украинских спецслужб планировал оборудовать для этого модуль навигации для ВСУ рядом с военным аэродромом в Энгельсе.

Агент Киева признался, что на него вышел сотрудник СБУ и завербовал. Задержанный оказался 35-летним жителем Волгограда, который с 2019 по 2022 год временно жил на Украине в Львовской области. В ФСБ уточнили, что срок действия разрешения на временное проживание закончился, а злоумышленник перестал отмечаться в органах по вопросам миграции.

Задержанный готовился к преступлению в Киеве, после чего приехал в Волгоград, откуда выдвинулся в Саратовскую область. Мужчина купил два телефона, чтобы совершать обычные звонки и общаться с куратором. Он притворялся курьером во избежание подозрений, но ничего не вышло, и его задержали по месту жительства.

Ранее стало известно, что Украина планировала убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове. Предполагаемый соучастник покушения сообщил, что наблюдал за рядом работников в 2025 году под руководством куратора.