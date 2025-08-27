День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:24

Появились кадры задержания агента СБУ, который готовил атаку БПЛА

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, который готовил атаку БПЛА в Энгельсе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности России представила видео задержания агента СБУ, который готовил атаку БПЛА, передает ТАСС. Подопечный украинских спецслужб планировал оборудовать для этого модуль навигации для ВСУ рядом с военным аэродромом в Энгельсе.

Агент Киева признался, что на него вышел сотрудник СБУ и завербовал. Задержанный оказался 35-летним жителем Волгограда, который с 2019 по 2022 год временно жил на Украине в Львовской области. В ФСБ уточнили, что срок действия разрешения на временное проживание закончился, а злоумышленник перестал отмечаться в органах по вопросам миграции.

Задержанный готовился к преступлению в Киеве, после чего приехал в Волгоград, откуда выдвинулся в Саратовскую область. Мужчина купил два телефона, чтобы совершать обычные звонки и общаться с куратором. Он притворялся курьером во избежание подозрений, но ничего не вышло, и его задержали по месту жительства.

Ранее стало известно, что Украина планировала убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове. Предполагаемый соучастник покушения сообщил, что наблюдал за рядом работников в 2025 году под руководством куратора.

ФСБ
Энгельс
СБУ
задержания
