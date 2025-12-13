Вооруженные силы Украины отправляют тысячи бывших заключенных на штурм Купянска из отчаяния, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, киевская администрация объединяет все доступные силы для попытки контратаки города.

Сейчас режим Зеленского кидает все свои силы в Купянск из отчаяния для того, чтобы блокировать наш успех и не дать возможности освободить этот стратегически важный город. Противник пытается взять пункт в клешни и устроить контркотел: со стороны ВСУ туда бросаются как элитные отряды, включая первую штурмовую бригаду, подразделения нацгвардии и спецназа СБУ, так и уголовники. Я не исключаю, что их количество может исчисляться тысячами. Это связано с тем, что Купянск стал для Зеленского сейчас своего рода идеей фикс, — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ бросило на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и наемников. Согласно информации, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.