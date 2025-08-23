В ФСБ раскрыли террористические планы Киева в Саратове

Украинские спецслужбы планировали убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове, но не успели реализовать план, сообщил предполагаемый соучастник покушения на замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он рассказал, что в 2025 году под руководством куратора он вел наблюдение за рядом работников этого предприятия, передает ТАСС со ссылкой на материалы ФСБ.

В 2025 году по заданию куратора я проводил наблюдение за рядом сотрудников предприятия оборонно-военного комплекса города Саратова. Осуществить свой план по убийству этих людей украинские спецслужбы не успели, — заявил соучастник убийства.

Ранее задержанный во время допроса заявил, что с 2023 года находился в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По его словам, он получал вознаграждение за слежку за российскими военными. С 2023 по 2025 год мужчина занимался наблюдением за военнослужащими ВКС России, выясняя их место службы и проживания. Также он сообщил, что следил за Москаликом и передал взрывное устройство для его убийства.