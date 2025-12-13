«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей Компания «Роснано» подала иск к бывшим руководителям и Чубайсу

Группа «Роснано» подала иск о взыскании 11,9 млрд рублей убытков к бывшим руководителям компании, в том числе к Анатолию Чубайсу, сообщает ТАСС. Речь идет о проекте компании под названием Crocus, который должен был создать в России уникальное производство магниторезистивной оперативной памяти MRAM, но он так и не достиг первоначальных целей, а вложенные в него средства были утрачены.

Иск, по словам директора по особым поручениям АО «Роснано» Евгения Фролова, стал частью планомерной работы, направленной на восстановление капитала, прав и репутации госкомпании. Фролов подчеркнул, что уже на старте проекта в 2011 году члены правления «Роснано» и его кураторы проигнорировали технологические риски и не предусмотрели необходимых механизмов защиты интересов государства.

На протяжении девяти лет, вплоть до 2020 года, лица, ответственные за принятие решений о финансировании и развитии проекта Crocus, нарушали внутренние нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность. Основная проблема заключалась в бесконтрольном увеличении финансирования проекта, несмотря на его очевидную убыточность, инвестиционную непривлекательность и постоянное нарушение контрольных точек реализации. Теперь в «Роснано» намерены добиваться справедливости, отстаивая свои интересы в рамках гражданского, арбитражного и даже уголовного судопроизводства.

Ранее прокуратура передала в суд дело о крупной растрате 7,5 млрд рублей из средств компании «Роснано», сообщили в ведомстве. По версии следствия, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Андрей Кушнарев и Юрий Удальцов с 2013 по 2021 год организовали хищение денег через подконтрольную компанию «Крокус наноэлектроника».