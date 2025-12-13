Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:39

«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей

Компания «Роснано» подала иск к бывшим руководителям и Чубайсу

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Группа «Роснано» подала иск о взыскании 11,9 млрд рублей убытков к бывшим руководителям компании, в том числе к Анатолию Чубайсу, сообщает ТАСС. Речь идет о проекте компании под названием Crocus, который должен был создать в России уникальное производство магниторезистивной оперативной памяти MRAM, но он так и не достиг первоначальных целей, а вложенные в него средства были утрачены.

Иск, по словам директора по особым поручениям АО «Роснано» Евгения Фролова, стал частью планомерной работы, направленной на восстановление капитала, прав и репутации госкомпании. Фролов подчеркнул, что уже на старте проекта в 2011 году члены правления «Роснано» и его кураторы проигнорировали технологические риски и не предусмотрели необходимых механизмов защиты интересов государства.

На протяжении девяти лет, вплоть до 2020 года, лица, ответственные за принятие решений о финансировании и развитии проекта Crocus, нарушали внутренние нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность. Основная проблема заключалась в бесконтрольном увеличении финансирования проекта, несмотря на его очевидную убыточность, инвестиционную непривлекательность и постоянное нарушение контрольных точек реализации. Теперь в «Роснано» намерены добиваться справедливости, отстаивая свои интересы в рамках гражданского, арбитражного и даже уголовного судопроизводства.

Ранее прокуратура передала в суд дело о крупной растрате 7,5 млрд рублей из средств компании «Роснано», сообщили в ведомстве. По версии следствия, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Андрей Кушнарев и Юрий Удальцов с 2013 по 2021 год организовали хищение денег через подконтрольную компанию «Крокус наноэлектроника».

Роснано
суды
иски
Анатолий Чубайс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.