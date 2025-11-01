Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В суд передано дело о крупном хищении в «Роснано»

Генпрокуратура отдала в суд дело о растрате средств «Роснано» на 7,5 млрд рублей

Генпрокуратура передала в суд дело о крупной растрате средств компании «Роснано», сообщили в ведомстве. Речь идет о хищении более 7,5 млрд рублей, которые должны были пойти на инвестиционный проект «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Андрей Кушнарев и Юрий Удальцов с 2013 по 2021 год организовали хищение денег через подконтрольную компанию «Крокус наноэлектроника». Как установили следователи, обвиняемые знали, что их компания не сможет выполнить заявленные цели. При этом они продолжали получать многомиллиардное финансирование из государственной корпорации.

Расследованием занимался Следственный департамент МВД. Сейчас Кушнарев находится под стражей, а его соучастник Удальцов находится в международном розыске. Дело направлено в Гагаринский суд Москвы, где будет рассмотрено по существу.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с действующим руководителем «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему. По его словам, «оздоровление» практически подошло к завершению.

