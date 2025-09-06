Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 11:13

Появились подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга

Baza: заключенные из СИЗО Екатеринбурга смогли сбежать благодаря ключам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заключенные, которые сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, где-то раздобыли ключи от своих камер, сообщает Telegram-канал Baza. Правоохранители проводят проверку случившегося.

Отмечается, что один из осужденных раздобыл два ключа: от своей камеры и так называемый «проходной». Затем он освободил товарища. Мужчины пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу, и сбежали. По версии силовиков: либо осужденный незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Почти неделя поисков пока ничего не дала. По последним данным, беглецы заполучили теплые вещи. Очевидцы сообщают, что видели мужчин в садах рядом с Волчихинским водохранилищем.

Побег заключенных произошел 31 августа. По данным СМИ, сбежавшие обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными.

СМИ назвали беглецов — это Александр Черепанов из города Нижние Серги в Свердловской области и Иван Корюков из Кировграда. До ареста оба мужчины проживали в Екатеринбурге. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов.

заключенные
побеги
Екатеринбург
СИЗО
