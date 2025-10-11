Заключенный 42 года ждал приговора в камере смертников и умер сам В США заключенный скончался после 42 лет ожидания смертного приговора

В США 81-летний Фред Синглтон 42 года просидел в камере смертников, но так и не дождался собственной казни, сообщает Associated Press. Мужчина скончался в тюремной больнице от естественных причин.

Синглтон был приговорен к смерти в 1983 году за убийство, изнасилование и кражу и стал рекордсменом по длительности пребывания в камере смертников в истории штата Южная Каролина. Причиной отсрочки стало психическое состояние осужденного. Он не осознавал, что может быть казнен на электрическом стуле, и отвечал адвокатам только «да» или «нет».

Правовая коллизия заключалась в том, что пока приговор оставался в силе, принудительное лечение для приведения осужденного в «адекватное состояние» для казни было запрещено законом. Власти надеялись, что достижения психиатрии позволят Синглтону когда-либо осознать свою вину и наказание, но этого не произошло за четыре десятилетия.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Юрий Артамонов, известный как ижевский Раскольников, вышел на свободу после 25 лет заключения и сейчас живет на улице. Мужчина, осужденный в 1990-е годы за пять убийств и четыре покушения, продолжает регулярно отмечаться в полиции, хотя до этого уже нарушал условия УДО, повторно оказавшись в колонии за кражу велосипеда и взлом квартиры.