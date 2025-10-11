Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:51

Заключенный 42 года ждал приговора в камере смертников и умер сам

В США заключенный скончался после 42 лет ожидания смертного приговора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США 81-летний Фред Синглтон 42 года просидел в камере смертников, но так и не дождался собственной казни, сообщает Associated Press. Мужчина скончался в тюремной больнице от естественных причин.

Синглтон был приговорен к смерти в 1983 году за убийство, изнасилование и кражу и стал рекордсменом по длительности пребывания в камере смертников в истории штата Южная Каролина. Причиной отсрочки стало психическое состояние осужденного. Он не осознавал, что может быть казнен на электрическом стуле, и отвечал адвокатам только «да» или «нет».

Правовая коллизия заключалась в том, что пока приговор оставался в силе, принудительное лечение для приведения осужденного в «адекватное состояние» для казни было запрещено законом. Власти надеялись, что достижения психиатрии позволят Синглтону когда-либо осознать свою вину и наказание, но этого не произошло за четыре десятилетия.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Юрий Артамонов, известный как ижевский Раскольников, вышел на свободу после 25 лет заключения и сейчас живет на улице. Мужчина, осужденный в 1990-е годы за пять убийств и четыре покушения, продолжает регулярно отмечаться в полиции, хотя до этого уже нарушал условия УДО, повторно оказавшись в колонии за кражу велосипеда и взлом квартиры.

заключенные
приговоры
смерти
США
казни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое суток без света вынудили украинцев устроить акцию протеста
Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
Столтенберг раскрыл, как Байден оскорблял Зеленского
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.