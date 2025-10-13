Насиловал инвалида и растлевал детей: извращенец пытался оспорить свой срок

В Британии не дали педофилу-серийнику скостить себе срок. NEWS.ru рассказывает о подробностях уголовного дела, в котором пострадали десятки детей.

130 эпизодов

Судьи отклонили апелляцию 56-летнего Дэвида Джона Эндрюса — убийцы 47 жертв, 46 из которых были детьми. Душегуб хотел смягчить себе приговор в 27 лет, назначенный ему в прошлом году.

Эндрюс — уроженец Северной Ирландии. Он был приговорен к этому сроку после признания себя виновным по 130 пунктам обвинения в сексуальном насилии. Суд заслушал показания о том, что он выдавал себя за 13-летнего подростка, чтобы обмануть малолетних детей, пишет The Mirror.

Судья назвала преступление мужчины «современным бичом высокой степени тяжести, направленным против уязвимых детей и требующим наказания», добавив, что суровый приговор был оправдан.

Насиловал женщину с инвалидностью

Эндрюс, чьи преступления начались в 2019 году, использовал Snapchat и Instagram (деятельность запрещена в РФ) для выслеживания несовершеннолетних девочек и заставлял их отправлять ему откровенные изображения. Детективы, обыскав его дом после сообщения из Дербишира, изъяли электронные устройства, свидетельствующие о том, что он использовал поддельные аккаунты для заманивания детей в свою ловушку.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследование показало, что его жертвы были разбросаны по всей Великобритании, а в одном случае непристойные изображения, полученные обманным путем, были отправлены школьным друзьям жертвы в порядке шантажа.

Одна из жертв Эндрюса была выявлена в США. Было установлено, что он также насиловал женщину-инвалида на протяжении семи лет.

56-летний мужчина подвергал женщину еще большему унижению, когда он раздевал ее и делал откровенные фотографии, которые публиковал в Сети.

Сурово, но справедливо

В апелляции адвокаты насильника утверждали, что последовательно вынесенные приговоры по трем отдельным группам преступлений были неправомерны. Королевский адвокат Ниалл Хант также утверждал, что суд не должен был квалифицировать четыре попытки изнасилования как систематические деяния.

«Нет никаких доказательств того, что это было запланировано или скоординировано, а период времени неизвестен», — заявил адвокат.

«Это наказание нельзя назвать явно чрезмерным для столь систематического насилия и развращения малолетних детей. Насилие над женщиной-инвалидом было особенно отвратительным, учитывая нарушение доверия и ее крайнюю уязвимость. <...> Хотя в данном случае был вынесен суровый приговор, он был полностью оправдан, отражая осуждение обществом подобного рода преступлений, характеризующихся доминированием и контролем над малолетними девочками», — заявила судья.

