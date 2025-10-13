Захотелось по нужде: опальный тренер уверяет, что не онанировал при детях

Бодибилдер и фитнес-тренер Алексей Сушко, который во второй раз оказался на скамье подсудимых за самоудовлетворение при детях, в суде пытался заверить, что в злополучный день не совершал никаких злодеяний. Причиной, по которой школьницы увидели его половой орган, стала малая нужда. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Зашел помочиться

Фитнес-тренер Алексей Сушко был задержан летом 2024 года в Краснодарском крае. Туда он с матерью и сыном отправился на отдых. По версии следствия, он выследил двух 11-летних девочек, проследовал за ними в подъезд и, улучив момент, спустил перед ними штаны и начал самоудовлетворяться.

«КП-Урал» публикует выдержки из показаний пострадавшей девочки, согласно которым, школьницы увидели мужчину еще за два часа до того, как он оказался с ними в одном подъезде.

«Мужчина поднимался вверх по лестнице и очень странно на нее смотрел, будто бы строил глазки, показался очень подозрительным. <...> Она обернулась назад и увидела, что мужчина повернулся в ее сторону, спустил шорты на уровень ниже колена, полностью оголив половой орган, который держал в руках. При этом смотрел ей в глаза, улыбался и потихоньку двигался в ее сторону. Она очень сильно испугалась и побежала вниз. На первом этаже она встретила подругу и сказала ей бежать», — говорится в показаниях девочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не было туалета рядом

Сушко же настаивает, что в тот момент, о котором рассказывает девочка, вовсе не занимался онанизмом, а всего лишь справлял малую нужду.

«Я почувствовал сильное желание сходить в туалет, так как на тренировке в тот день я выпил более двух литров воды. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив ничего подходящего для туалета, я направился в сторону ближайших домов, которые находились через 50 метров», — утверждает мужчина.

Со слов Алексея, между первым и вторым этажом он заметил пятилитровую канистру у цветов и решил опорожнить мочевой пузырь в нее.

«В какой-то момент я услышал звук открывающейся двери. В тот момент я уже заканчивал мочиться. Далее мимо меня спускалась по лестнице несовершеннолетняя. Когда она прошла, я продолжил мочиться в бутылку. Помочившись, я вышел из подъезда и направился к автомобилю, а потом поехал на рынок», — утверждал Алексей.

Не впервой

В 2018 году Сушко уже судили за аналогичное преступление. Его приговорили к восьми годам колонии за онанизм в присутствии ребенка на территории спортивного клуба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсмен освободился досрочно. При этом в 2018 году у него появилась большая группа поддержки. В качестве доказательства в суде использовали видео, в котором в течение 20 минут не видно каких-либо действий, напоминающих самоудовлетворение.

