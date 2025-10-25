В российском аэропорту временно ограничили полеты В аэропорту Ухты введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Ухты временно ограничили полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого пресс-секретарь Росавиации сообщил, что аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на работу. Изменения должны обеспечить безопасность полетов гражданской авиации, пояснил он.

Также сообщалось, что по той же причине была ограничена работа еще трех российских аэропортов. Речь идет о воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский).

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями.