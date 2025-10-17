Аэропорты сразу трех городов России заморозили движение

Аэропорты Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, они не принимают и не отправляют самолеты ради обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре предпринятые меры стали дополнением к уже действующему NOTAM (уведомление о правилах выполнения полетов).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Данное заявление свидетельствует о том, что введенные запреты носят превентивный характер и направлены на минимизацию потенциальных рисков в организации авиационного сообщения. Ограничения являются стандартной практикой в гражданской авиации.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.