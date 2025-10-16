Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 03:20

Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами

Росавиация ввела временные запреты на полеты самолетов над Самарой и Саратовом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Меры затрагивают как прием, так и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко через свой Telegram-канал.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Данное заявление свидетельствует о том, что введенные запреты носят превентивный характер и направлены на минимизацию потенциальных рисков в организации авиационного сообщения. Ограничения являются стандартной практикой в гражданской авиации.

Пассажирам, планирующим вылеты из указанных аэропортов, рекомендовано уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у своих авиаперевозчиков. Росавиация продолжает мониторинг ситуации и проинформирует о снятии ограничений.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.

