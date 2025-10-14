Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:08

26 кукол из трупов детей: некромант Москвин выйдет на свободу?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нижегородский некрополист Анатолий Москвин может оказаться на свободе через месяц, если суд сочтет его неопасным для окружающих после 13 лет лечения. NEWS.ru рассказывает о судьбе больного шизофренией мужчины, который выкапывал могилы детей.

Не ходит и плохо говорит

Анатолий Москвин был приговорен к принудительному лечению из-за того, что на нижегородских кладбищах он выкопал 26 детских могил, а из трупов сделал куклы-мумии. Психиатры признали мужчину невменяемым и установили диагноз «шизофрения». С 2012 года Москвин проходил лечение в условиях стационара закрытого типа.

Telegram-канал SHOT сообщает, что психиатрическая больница № 2, где Москвин находится на лечении, подает документы в суд, чтобы выписать пациента. При этом мужчина уже признан недееспособным и будет передан под опеку родителям.

По данным канала, сейчас душевнобольной почти не ходит, речь стала замедленной, а зрение значительно ухудшилось.

Не был некрофилом и маньяком

Москвин с детства отличался выдающимся умом. В подкасте Faust21century отмечалось, что в начальной школе одноклассники бились за право вести земельные работы на колхозном участке рядом с Толей. Он мог дать научную справку буквально по каждой травинке, которая попадалась ему на глаза. Классная руководительница отмечала, что ее ученик увлекался филателией — часами мог рассказывать о своей коллекции марок.

После школы Анатолий поступил в НГЛУ, где позже стал преподавателем, после окончания аспирантуры в МГУ. Его академическая карьера развивалась стремительно. Он стал автором и соавтором нескольких словарей и краеведческих монографий. К моменту задержания в 2011 году Москвин знал 13 иностранных языков.

Автор подкаста Faust21century психиатр Василий Бейнарович отмечает, что называть Москвина некрофилом, как это делают некоторые СМИ, несправедливо. Мужчина не насиловал трупы детей, а делал из них мумифицированных кукол. Не был он и маньяком, не представлял угрозы для живых людей. В его преступлениях не было садистских мотивов.

Анатолий Москвин Анатолий Москвин Фото: Олег Золото/РИА Новости

«Мертвая невеста»

В одном из ранних интервью краевед признавался, что тема кладбищ его заинтересовала еще в детстве.

«Мы еще мальчиками на кладбище гуляли. Бутылки собирали, костры жгли, весело было. Вышло так, что в 1979 году мне, тогда еще пионеру, пришлось стать невольным свидетелем и участником одной магической церемонии. С тех пор меня туда как магнитом потянуло. По кладбищам я привык шастать класса с седьмого, и мне кажется, что лучше меня их в городе никто не знает. К 2000 году я прекрасно изучил все городские и много районных кладбищ», — рассказывал некрополист.

Как потом выяснит следствие, речь шла об истории, когда Москвин с одноклассниками ходил по домам, собирая макулатуру. У одного из подъездов он застал церемонию прощания с 11-летней девочкой. Школьница погибла, задев оголенный провод, когда вылезала из ванной.

«Видимо, мать несчастной Наташи была членом какой-то секты. <...> Все участники церемонии держали горящие свечки и что-то заунывно пели не по-русски», — рассказывал Москвин.

Взрослые в итоге заставили юного свидетеля церемонии принять в ней активное участие.

«Кто-то взрослый с силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось делать ничего другого, как целовать, куда приказано. <...> Затем мне подали два старых медных кольца. Велели одно насадить мертвой невесте на палец, другое какая-то женщина надела на палец мне, тотчас же сжав мою кисть в кулаке, чтобы не дать снять кольца. Они ещё немного попели, а затем, не выпуская мои руки, двинулись к припаркованному рядом автобусу. Туда же занесли гроб и крышку», — писал Москвин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Запаха в квартире не было»

После этого у Москвина начались первые симптомы шизофрении — галлюцинации и бред. Родители отвели подростка к врачу, но тот не заметил патологии.

«Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой и не советовал придавать этому большого внимания. Дескать, само пройдет. Пару лет не кончится, тогда приходите», — рассказывал Москвин.

Одержимость темой кладбищ не покидала Москвина до его задержания в 2011 году. Всего за жизнь, по его словам, он успел посетить не менее 800 кладбищ.

На следствии Москвин рассказывал, что сушил тела детей с помощью соды и соли. При этом он отмечал, что не все тела годились для того, чтобы превратить их в куклы.

Родители рассказывали, что замечали появление страшных кукол в доме, но подумать не могли, что это тела убитых. Запаха в доме не было. Позже Анатолий перенес кукол в гараж.

«Спрашивали сына, почему они такие страшные. Он отвечал, что не хватает краски, чтобы их облагородить. При этом неприятного запаха в квартире не было. Сын часто приносил с улицы какую-то одежду, говорил, что она ему нужна для того, чтобы одевать кукол. Я неоднократно видел, как он стирал в ванной чьи-то свадебные платья», — рассказывал отец Москвина.

Хотел стать отцом

Мужчину осудили по статье «Надругательство над могилами и телами умерших». На суде он говорил, что стал одержим своей идеей из-за того, что не мог реализовать свои родительские амбиции.

«Я очень хотел ребенка. Мне очень хотелось, чтобы была своя дочь, чтобы передать ей все знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека. Мне не давали [удочерить ребенка] родители. Они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я этого хочу, родители мне разрешили. Но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата», — говорил Москвин.

могилы
происшествия
уголовные дела
психиатрия
дети
умершие
Нижегородская область
Нижний Новгород
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
