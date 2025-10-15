Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале

На Урале полицейские поймали мужчину, виновного в изнасиловании несовершеннолетней. Ранее молодой человек не явился на оглашение вердикта суда. NEWS.ru рассказывает подробности этой операции.

Прятался под диваном

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что беглого 32-летнего Александра Шаньгина поймали в частном доме на окраине Алапаевска. У оперативников была ориентировка на этот дом, где проживали родственники осужденного.

«Залечь на дно любитель „клубнички“, более известный в определенных кругах как Рыжий или Шаня, решил в доме своих родственников по улице Фурманова. До этого он прятался в других местах. Когда сыщики в 19:10 по местному времени нагрянули с внезапной проверкой адреса, на улице уже было темно», — рассказал Горелых.

Родственники солгали силовикам, будто давно не видели Шаньгина. Позже неуверенно соврали, где мог бы находиться мужчина. Интуиция подсказывала силовикам, что родные могут скрывать мужчину где-то у себя дома.

«Подозрительный тон прозвучавших ответов побудил представителей ГУФСИН и МВД тщательно осмотреть дом. Интуиция силовиков не подвела. Еще не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения», — рассказывает представитель управления МВД.

Кричал о невиновности

Как рассказал Горелых, беглец, затаившийся под диваном, не стал дожидаться, когда его обнаружат, и предпринял попытку в очередной раз скрыться. Но план провалился. При задержании мужчина кричал, что не виноват в изнасиловании подростка.

«Осужденный, вероятно, понял, что свободе пришел конец, быстро выбрался из укрытия и босиком сиганул в окно в надежде ещё раз спешно ретироваться и таким образом избежать наказания. Но во дворе его давно уже ожидала засада, в которую он тут же и угодил, постоянно повторяя при этом, что не виноват», — рассказал начальник пресс-службы УМВД.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пошел по этапу

Шаньгина доставили в местный изолятор временного содержания в ОВД Алапаевска. Вскоре оттуда его направят в СИЗО-2 Ирбита.

«А потом, как и положено по приговору суда, в колонию для отбытия назначенного наказания. Такая же участь ждет и второго пока скрывающегося беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают совместный розыск», — отметил Горелых.

Согласно материалам дела, вместе с подельником Александром Быковым Шаньгин изнасиловал 15-летнюю девочку, за что был приговорен к 11,5 года колонии строгого режима.

«Вступила добровольно»

Адвокат Шаньгина в разговоре с изданием E1.RU сетовал на то, что обвинение строилось лишь на показаниях пострадавшей, а при знакомстве с мужчинами она солгала, что уже достигла возраста согласия — 16 лет.

«Девушка познакомилась с парнями в соцсетях, в переписках говорила, что ей 16 лет, они договорились встретиться, провести время. Школьница ушла из дома, ее не было сутки, и родственники обратились в полицию. Через соцсети выяснилось, где она находится. Связались с парнями, сказали, чтобы ее домой отправили. В отделении она себя вела спокойно, адекватно, не нервничала. Мама тогда также написала расписку о том, что претензий не имеет, с дочерью все в порядке. Но позже девочка сказала маме, что у нее был контакт с Шаньгиным, причем на тот момент она утверждала, что вступила в связь добровольно», — рассказывал адвокат Виктор Бочкарев.

Подельник Шаньгина Быков до сих пор находится в бегах. Ему дали чуть меньший срок — 10 лет лишения свободы. Быкову не инкриминировали изнасилование, а судили лишь за насильственные действия сексуального характера.

Читайте также:

Вместо кастинга — интим: московского фотографа обвинили в харассменте

«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила

Убийца в гробу? Отец жертвы уверен, что двое душегубов умерли на свободе