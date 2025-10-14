«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила

Под Ульяновском несовершеннолетние жители села смогли отстоять свою односельчанку, которая стала жертвой престарелого педофила. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Бродяга

История произошла в октябре 2024 года в Ишеевке — рабочем поселке, что находится в семи километрах от Ульяновска. В нем живут 10 тысяч человек и все так или иначе друг друга знают.

Неподалеку от стадиона и местного заброшенного здания 74-летний Геннадий Буланов и заприметил восьмилетнюю девочку, а чуть позже догнал ее на велосипеде и затащил в кусты.

Про Буланова известно, что он долгое время бродяжничал, и среди местных жителей с ним никто знаком не был.

Отпросилась за сладостями

Как потом рассказали изданию 73online следователи, инцидент произошел 1 октября, когда девочка со своей мамой пришла в гости на другой конец деревни. Ближе к пяти часам вечера она отпросилась у мамы за сладостями в местный магазин «Татьяна».

По пути обратно на тропинке ей повстречался дедушка, который странно улыбался. Он подошел к девочке, обнял и стал целовать. Затем потащил в кусты и стал трогать за половые органы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мальчик с ножиком

Девочка закричала и начала звать на помощь. Вопли услышала местная детвора. Среди них оказался ученик средней школы Яромир.

«Ко мне прибежал друг. Сказал, какой-то бомж пристает к девочке. Втроем побежали вместе на помощь. У меня был маленький «тренировочный», то есть не заточенный, ножик — начал отпугивать. Кричали на него. Дед отпустил девочку и ушел, а она побежала к маме», — рассказал журналистам Яромир.

Как рассказывает школьник, мужчина попытался оправдаться, будто бы девочка сама к нему лезла.

Мог убить

В суде растлитель Буланов утверждал, будто хотел лишь поцеловать девочку в щеку из теплых отеческих чувств. Говорил, будто второклассница напоминала ему дочку.

Но прокурор зачитал показания, в которых мужчина признавался, что трогал ребенка за половые органы. В итоге ему инкриминировали статью 132 УК РФ — «Действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Судья Никита Ерохин приговорил пожилого мужчину к 12 годам колонии строгого режима.

Местные жители говорят, что девочки могло бы не остаться в живых, если бы насильник затащил ее в заброшенное здание, поодаль от которого совершил преступление. В худшем случае он мог бы расправиться с ребенком, чтобы не оставить свидетеля.

