Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте

Под следствием рискует оказаться известный фотограф глянцевых журналов Александр Бородулин. Несколько моделей обвинили его в домогательствах. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Кастинги» у Бородулина

Знаменитого фотографа Александра Бородулина, работавшего в том числе с зарубежными редакциями Playboy и другими глянцевыми журналами, обвиняют в домогательствах. Со своими претензиями выступили десятки моделей, обратившись к Telegram-каналу Baza.

По словам девушек, мужчина заманивал их на встречи в свою московскую студию под видом кастинга в кино. Бородулин представлялся будущим исполнителем ключевой роли в кинокартине и утверждал, что ищет партнершу для откровенных сцен — все это, по его заверениям, должно было происходить на коммерческой основе.

Девушки рассказали, что фотограф убеждал их в «невинности» съемочного процесса — якобы речь шла лишь о поцелуях и объятиях. Однако на деле, по их словам, это не всегда было так.

«Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала», — рассказала одна из моделей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые девушки, по их же признанию, не возражали против откровенных съемок и даже становились свидетелями подобных эротических сцен, случайно приходя на кастинг раньше времени.

После публичных заявлений жертв на защиту отца встала его дочь Зоя Милова. Она предупредила моделей об уголовной ответственностью за клевету. При этом она отказалась давать комментарии журналистам. Сам Бородулин на звонки журналистов не отвечает.

«Давай ротиком»

После публикации к журналистам обратились еще несколько пострадавших. Одна из них рассказала, что несколько лет назад попала на кастинг в агентство «AVA Group», расположенное в квартире-офисе возле метро Сухаревская. На видеозаписях видно, что модели позируют в нижнем белье под музыку.

Одна из пострадавших рассказала, что ее пригласили на встречу с «главным продюсером» — Александром Бородулиным. После недолгой беседы, по ее словам, фотограф предложил съемку в нижнем белье, которая быстро вышла за рамки профессиональной работы.

«Он сделал пару снимков и начал меня гладить по ягодицам, по груди. Потом предложил интим, а когда я отказалась, сказал: „Давай ротиком“», — рассказывает девушка.

Пострадавшая признается, что в тот момент ее охватила паника, она быстро оделась и сбежала из офиса. Обращаться в полицию она не стала, опасаясь возможных последствий из-за связей Бородулина.

Предлагал девушке роль куколда

Модель по имени София рассказала «Инфо24», что год назад искала работу через кастинговые группы в Москве и наткнулась на объявление о наборе «новых лиц» для съемок в российском фильме. Ее пригласили на встречу с режиссером, но по прибытии она оказалась в обычной жилой квартире, где ее встретил сам Александр Бородулин. Он сначала попросил сфотографироваться в одежде, а затем в нижнем белье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После фотосессии Бородулин рассказал о сюжете будущего сериала: девушка-актриса приходит к известному режиссеру, чтобы тот продвинул ее карьеру, и их деловые отношения перерастают в романтические. Фотограф заявил, что сам сыграет режиссера, и предложил «потренироваться» — попросил поцеловать его. София согласилась, но отказалась от дальнейших интимных действий, сославшись на то, что не может этого делать при первой встрече. В ответ Бородулин обвинил ее в скованности и непрофессионализме.

Во время этого разговора в квартиру пришла другая девушка. По словам Софии, Бородулин прямо заявил, что планирует переспать с ней, и предложил Софии либо присоединиться, либо наблюдать. Та отказалась, тогда он попросил оставить телефон в комнате и подождать за дверью.

Через 15 минут он позвал ее обратно и попросил не только наблюдать, но и «управлять процессом». Позже он вновь спросил, не хочет ли она переспать с ним. Девушка уехала под предлогом спешки и заблокировала его в соцсетях.

София решилась рассказать свою историю после того, как увидела видео другой пострадавшей. После публикаций в СМИ Следственный комитет Москвы начал проверку.

