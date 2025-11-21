Международный муниципальный форум стран БРИКС
Бомж с «Оскаром»: как живет Кевин Спейси после секс-скандала и «отмены»

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Roberto Cappello/Keystone Press Agency
Кевин Спейси объявил себя бездомным после скандалов о сексуальном насилии. NEWS.ru рассказывает, как складывается жизнь опального актера после «отмены».

«Расходы были астрономические»

66-летний обладатель премии «Оскар» Кевин Спейси рассказал в новом интервью изданию Telegraph, что потерял свой дом в Балтиморе, где прожил 12 лет.

«Я живу в отелях, я живу в жилье, арендуемом через Airbnb. Я буквально бездомный», — сказал Спейси.

Именно судебные разбирательства истощали экономические ресурсы звезды. На фоне этого его уволили из сериала «Карточный домик», а масштабные проекты перестали звать на съемки.

«Расходы за последние семь лет были астрономическими. Мне приходило очень мало, а уходило почти все», — признался мужчина.

По информации газеты, Спейси работает ведущим в ночном клубе Monte Caputo на Кипре. Большая часть зрителей состоит из русскоговорящих людей. Специально для них на мероприятии предусмотрены субтитры.

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Roberto Cappello/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оправдан по всем статьям

В 2017 году Спейси обвинили в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мужчин (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в период с 2004 по 2013 год, когда он занимал должность художественного руководителя исторического лондонского театра Old Vic.

Ему были предъявлены обвинения по девяти отдельным пунктам, включая сексуальное насилие и принуждение к половому акту без согласия. Он отрицал все обвинения. В 2022 году он также выиграл дело о сексуальном насилии против предполагаемой жертвы и коллеги-актера Энтони Рэппа.

Рэпп рассказал о домогательствах Спейси на волне кампании против Харви Вайнштейна. Актер заявил, что Спейси домогался его, когда ему еще было 14 лет.

В июле 2023 года актер был оправдан по всем девяти пунктам обвинения. При этом Спейси признался , что был «слишком распущенным» и «прикасался к человеку сексуальным образом».

Ждет звонка Тарантино

Сегодня Спейси рассчитывает, что кто-то из именитых режиссеров решится вступиться за него и он вновь сможет вернуться в киноиндустрию.

Квентин Тарантино Квентин Тарантино Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мне кажется, если Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино позвонят моему менеджеру Эвану Ловенштейну, завтра все будет кончено. Я буду невероятно польщен и обрадован, когда трубку поднимет такой талантливый человек. И я верю, что это произойдет», — сказал Спейси.

