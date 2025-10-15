Голова отвалилась сама: женщина три месяца гноила труп бомжа

Более трех месяцев молодая женщина жила с мумией мертвого бездомного. NEWS.ru рассказывает леденящую душу историю из Франции.
Зловонная квартира
12 августа 2020 года в экстренные службы французского города Карпантра поступил звонок. В одной из квартир нашли труп обезглавленного мужчины. Погибшим оказался 60-летний бездомный мужчина по имени Паскаль, пишет издание La Provence.
Полицию на место ЧП вызвала опекун 29-летней девушки Лилу — владелицы дома. На тот момент француженка проходила лечение в стационаре психиатрической клиники. Пациентка страдала от шизофрении и биполярного аффективного расстройства.
К опекуну Лилу обратились соседи, жаловавшиеся на зловонный запах, исходящий от квартиры.
Убийства не было
В ходе расследования выяснилось, что речь идет не об убийстве. Бездомный Паскаль скончался от естественных причин. Но больная женщина, которая приютила его у себя, не стала сообщать никому о гибели мужчины.
Было установлено, что Паскаль умер еще весной 2020 года и до момента обнаружения разлагался примерно три месяца.
Сначала Лилу усадила тело мертвого мужчины в кресло, но вскоре, когда началось разложение, у него отвалилась голова. Тогда она спрятала останки в диван-кровать, а голову выбросила в мусорный контейнер.
В ходе следственных мероприятий Лилу убеждала, что ей понадобилось несколько недель, чтобы понять — ее друг умер.
«Он стал таким легким, что, когда я его переместила, он упал», — цитирует женщину издание La République du Centre.
Голова трупа отвалилась после удара об стол, полагала француженка. Она также пояснила, что обработала тело знакомого инсектицидами перед тем, как убрать его в диван.
Условный срок и ограниченная вменяемость
Первоначально обвиненная в преднамеренном убийстве, она провела 15 месяцев в заключении, прежде чем факты были переквалифицированы на другую статью — надругательство над телом умершего, передает Nice Matin.
Сама владелица недвижимости могла предстать перед судом только 9 октября 2025 года, но на сегодняшний день опекуны не знают о ее местонахождении.
Судья вынес вердикт заочно. Лилу была признана ограниченно вменяемой и приговорена к четырем месяцам лишения свободы условно.
Адвокат подсудимой Стефан Чеккальди ходатайствовал об оправдании, ссылаясь на детство, в котором девушка не получала с рождения должного ухода со стороны родителей в связи со своим диагнозом. Известно, что девочка родом из Нигера. Она была найдена младенцем в сумке, а затем удочерена французской парой.
