«Люда его защищала»: героиню шоу «Мужское/Женское» убил муж после эфира

Под Смоленском скончалась жертва домашнего насилия, которая на федеральном канале утверждала, что ее муж не поднимает на нее руку. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Заслужила»

Алексей Иващенко избивал 28-летнюю Людмилу Шурунову из Ярцева в Смоленской области. Родные уговорили ее обратиться в полицию с заявлением о побоях. Летом Людмила даже отправилась в Москву на съемки шоу «Мужское/Женское», где все разбирали их семейную историю.

На съемках Людмила не хотела признаваться, что живет с домашним тираном. А Алексей, признавая факт побоев, заявил на программе, что его супруга «заслужила» это.

Скончалась беременной

Через несколько дней после съемок мужчина в очередной раз избил беременную партнершу. В том числе он избивал ее стулом по голове и телу. Женщина скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Программу выпустили в эфир спустя два месяца после гибели Людмилы.

Свекровь забрала к себе

Бывшая свекровь Людмилы Ирина рассказала изданию «КП-Петербург», что именно она подняла проблему. Женщина была уверена, что мать ее внучки не выйдет живой из этого брака. Она призналась, что заметила тиранические черты в характере Алексея при первой встрече.

«Грубый, без образования, без работы, только иногда на вахты ездил, но семья денег не видела. Люда его защищала, не слушала меня. А потом я стала замечать на ней синяки», — рассказывает Ирина.

После съемок она забрала Людмилу с девочкой к себе. Ирина была уверена, что мужчина продолжит преследовать девушку.

«Мы пошли на передачу в начале июня. Люда не знала, что я тоже приеду. На съемках она сначала врала, защищала его, боялась. Она знала, что, если скажет о нем хоть слово, дома он ее снова изобьет. После передачи я забрала Люду и внучку Ксюшу к себе в Вязьму», — рассказывала Ирина.

Но 7 июня девушка пропала, а вместе с ней и дочка, но при этом в доме осталось свидетельство о рождении девочки.

«Знакомые говорили: бросила, забродяжничала, уехала. Но я понимала, что она не могла уехать сама с ребенком: Ксюшино свидетельство о рождении осталось дома. На такси тоже не могла, слишком дорого. Значит, Алексей ее куда-то забрал. Она потом звонила, не признавалась где, уверяла, что все хорошо. Но я чувствовала, что это неправда», — говорила Ирина.

6 августа Ирина узнала, что Люда находится в коме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бил ногами и руками

В управлении Следственного комитета подтвердили, что против мужа-абьюзера завели уголовное дело по статье о покушении на убийство беременной женщины.

«По данным следствия, мужчина из ревности избил беременную сожительницу, нанеся ей множественные удары руками, ногами по голове и телу. Довести до конца свой умысел на убийство женщины фигурант не смог, поскольку в происходящее вмешались соседи и пресекли противоправные действия мужчины», — рассказали в СКР.

Скончалась Людмила в больнице. Ирина была уверена, что девушку и ее плод можно было спасти.

Читайте также:

Голова отвалилась сама: женщина три месяца гноила труп бомжа

Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале

Убийца в гробу? Отец жертвы уверен, что двое душегубов умерли на свободе