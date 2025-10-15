Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:46

Участницу «Голоса» продали на органы: что известно о похищении вокалистки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

СМИ сообщили об очередной жертве торговли людьми в Таиланде. На этот раз речь идет о вокалистке из Минска, участнице проекта «Голос», связи с которой нет с 4 октября. Злоумышленники говорят родственникам, что девушки уже нет в живых. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Требовали полмиллиона долларов

Молодая гражданка Белоруссии была убита в Мьянме и использована для трансплантации органов. Так сказали ее родственникам злоумышленники, которые требовали $500 тысяч за выкуп девушки.

Telegram-канал SHOT пишет, что жертвой торговцев людьми стала 26-летняя Вера из города Минска. Известно, что она участвовала в местном вокальном шоу «Голос».

Продали на органы

Как рассказывает SHOT, девушка попалась на предложение поработать моделью в Таиланде. Она прилетела в Бангкок, но оттуда ее вывезли в Мьянму на работу в скам-центр, где заставили соблазнять мужчин в Сети и уговаривать их на денежные вложения в различные проекты. Эти доходы в итоге шли в карман мошенников.

Известно, что Вера перестала выходить на связь с 4 октября. Злоумышленники пояснили родственникам, что девушка не смогла заработать нужную сумму для них и они решили продать ее на органы. Ее тело при этом было кремировано.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Профнепригодная»

До этого по похожему сценарию пропала 24-летняя россиянка Дашима из села под Читой. Девушка отправила свои отредактированные фото, чтобы ее взяли работать моделью в Таиланде, но после прилета в страну ее признали «профнепригодной» из-за плохого знания английского и внешности и продали как рабочую силу.

Россиянке удалось подать сигнал из скам-центра. В итоге ее вызволили из рабства. Сейчас дипмиссия готовит документы для депортации девушки домой, пока она живет в отеле.

Славян и европейцев сажают под камеры

Выяснилось, что эта же транснациональная группировка мошенников уже вербовала других россиянок для работы в скам-центре. После прохождения «онлайн-собеседования» жертв приглашают в Бангкок, откуда перевозят в Мьянму.

Знакомая пострадавшей россиянки и ее коллега по плену рассказала Telegram-каналу Mash, что тех, кто отказывался заниматься мошенничеством, бьют плетью и грозят продать на органы.

Женщина рассказала каналу, что в лагере много людей из СНГ, особенно россиян. Также встречаются китайцы и уроженцы Юго-Восточной Азии. Славяне и европейцы чаще всего отправляются на видеоразводки.

Такое положение объясняет тем, что в буферной зоне не работают никакие законы — поэтому людей заставляют работать по 16 часов в сутки и не платят за это обещанные деньги. Отпустить могут только за $15 тыс. Но даже если заплатить, светит иммиграционная тюрьма за превышение безвизового лимита в 60 дней.

