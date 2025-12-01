Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя В Петербурге женщина выпрыгнула в окно после ссоры с агрессивным сожителем

В Санкт-Петербурге женщина получила травмы, выпрыгнув из окна, чтобы спастись от агрессивного сожителя, сообщили в главном управлении МВД России по региону. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в ночь на 1 декабря, с 2:00 до 7:00, в доме по Железнодорожному переулку находились 38-летняя женщина и ее 34-летний сожитель. После совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее. В попытке избежать насилия она выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пострадавшую под окнами дома.

Мужчину доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). После этого его поместили в комнату для административно задержанных.

