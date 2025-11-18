Показания избившего сожительницу ногой россиянина попали на видео

В подмосковном Воскресенске росгвардейцы задержали 29-летнего местного жителя, несколько раз ударившего сожительницу ногой в область туловища. По данным ведомства, которые появились в распоряжении News.ru, конфликт произошел, когда пара распивала спиртные напитки. Выяснилось, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение преступлений против жизни и здоровья. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей сожительнице, — сказано в сообщении.

