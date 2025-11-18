Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 12:02

Показания избившего сожительницу ногой россиянина попали на видео

В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемого в избиении сожительницы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В подмосковном Воскресенске росгвардейцы задержали 29-летнего местного жителя, несколько раз ударившего сожительницу ногой в область туловища. По данным ведомства, которые появились в распоряжении News.ru, конфликт произошел, когда пара распивала спиртные напитки. Выяснилось, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение преступлений против жизни и здоровья. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей сожительнице, — сказано в сообщении.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в пьяного дебошира, угрожавшего ему топором. Конфликт произошел во дворе многоквартирного дома в Старой Купавне. Нетрезвый мужчина сначала взрывал петарды. Прохожий сделал ему замечание. После обиженный мужчина вернулся с топором и стал угрожать другому участнику конфликта. В ответ второй прохожий достал пневматический пистолет и выстрелил в дебошира, которого позже доставили в больницу.

