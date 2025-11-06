Россиянин выстрелил в пьяного дебошира, угрожавшего ему топором В Старой Купавне мужчина выстрелил в пьяного оппонента с топором

В Подмосковье мужчина выстрелил в пьяного дебошира, угрожавшего ему топором. По данным NEWS.ru, пресеченный сотрудниками Росгвардии конфликт произошел во дворе многоквартирного дома в Старой Купавне. Нарушителей порядка передали полиции. Пострадавшего поместили в медучреждение.

В частности, местный житель, взрывая петарды, привлек внимание двух прохожих — один из них после замечания выстрелил в воздух из газового пистолета. По информации ведомства, нетрезвый оппонент скрылся, а затем вернулся с топором в руках и начал им угрожать. В этот момент второй участник конфликта достал пневматический пистолет и выстрелил в туловище дебошира.

Ранее сообщалось, что в Иркутске таксист после выполнения заказа выстрелил из пистолета в незнакомца. Оружие он нашел в салоне собственного автомобиля и некоторое время хранил дома. Инцидент произошел в январе 2025 года. Выстрелить в мужчину таксист решил из-за произошедшего конфликта.

Также стало известно, что мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на детской площадке в Санкт-Петербурге. Пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру. Школьники играли в городки.