Таксист из Иркутска выстрелил в незнакомца из-за конфликта

В Иркутске таксист после выполнения заказа выстрелил из пистолета в незнакомца, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона. Оружие он нашел в салоне собственного автомобиля и некоторое время хранил дома.

Сообщается, что инцидент произошел в январе 2025 года. Выстрелить в мужчину таксист решил из-за произошедшего конфликта.

Автомобилиста вызвали в отдел полиции — он явился туда с пистолетом, который сразу же изъяли сотрудники ведомства. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев.

Ранее студент колледжа Московского транспорта выстрелил из сигнального пистолета прямо во время занятия. В результате инцидента пострадали трое 16-летних подростков.