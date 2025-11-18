Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 20:51

Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке

Генерал Рябых отказался признавать вину в получении взятки в 17 млн рублей

Константин Рябых Константин Рябых Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший начальник департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых отказался признавать обвинения в получении взятки в размере 17 млн рублей, передает РИА Новости. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение за координацию поставок беспилотников и системы противодействия дронам, известной под названием «Выжигатель».

Я вину не признаю. <…> Это клевета. Я принимал участие во всех вооруженных конфликтах — от Сирии до СВО, добросовестно выполняю свою работу, я не позволяю себе врать, тем более наговаривать, я буду отстаивать свою честь до конца, — сказал в суде Рябых.

Ранее в Челябинске адвоката задержали по подозрению в посредничестве при передаче в качестве взятки не менее 2 млн рублей. Он предлагал свои услуги как посредника для передачи денег должностным лицам, чтобы смягчить приговор подзащитному. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело. Следствие намерено добиться его заключения под стражу.

До этого в Ингушетии арестовали сотрудника Министерства природных ресурсов. Его подозревают в получении взятки группой лиц. Вместе с ним задержан подозреваемый в даче взятки. Общий ущерб государству составил более 240 млн рублей. По предварительным данным, чиновник содействовал краже песчано-гравийной смеси.

суды
взятки
росгвардейцы
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Радиация, ИГ, дружба с РФ: как киргизская «Альфа» предотвратила «Чернобыль»
Неизвестные в Тюмени устроили стрельбу
В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике на Украине
В небе над Британией появились «съедобные» созвездия
Бывшего вице-премьера Украины арестовали по скандальному делу Миндича
Митрополит сообщил о тысячах бойцов, прошедших обряд крещения в зоне СВО
Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом
Стас Пьеха раскрыл, какая девушка могла бы его покорить
В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты
Младенца нашли живым в сливном бачке унитаза
Суд взыскал 13 млн рублей с Деревянко
Евродепутат призвал ЕС договариваться с Россией
Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей
Собянин сообщил о четвертом за сутки беспилотнике, атаковавшем Москву
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.