Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке

Бывший начальник департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых отказался признавать обвинения в получении взятки в размере 17 млн рублей, передает РИА Новости. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение за координацию поставок беспилотников и системы противодействия дронам, известной под названием «Выжигатель».

Я вину не признаю. <…> Это клевета. Я принимал участие во всех вооруженных конфликтах — от Сирии до СВО, добросовестно выполняю свою работу, я не позволяю себе врать, тем более наговаривать, я буду отстаивать свою честь до конца, — сказал в суде Рябых.

Ранее в Челябинске адвоката задержали по подозрению в посредничестве при передаче в качестве взятки не менее 2 млн рублей. Он предлагал свои услуги как посредника для передачи денег должностным лицам, чтобы смягчить приговор подзащитному. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело. Следствие намерено добиться его заключения под стражу.

До этого в Ингушетии арестовали сотрудника Министерства природных ресурсов. Его подозревают в получении взятки группой лиц. Вместе с ним задержан подозреваемый в даче взятки. Общий ущерб государству составил более 240 млн рублей. По предварительным данным, чиновник содействовал краже песчано-гравийной смеси.