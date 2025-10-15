Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:11

Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»

Под Смоленском сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Смоленской области беременная девушка, обращавшаяся в программу «Мужское и женское» на Первом канале, стала жертвой убийства, сообщает Starhit.ru. По словам бывшей свекрови погибшей, в преступлении виноват возлюбленный, который до смерти забил девушку стулом.

6 августа я узнала, что Алексей ее снова избил, до полусмерти. Стулом бил по телу, по голове. Люда впала в кому, 12 августа умерла, не приходя в сознание. Получается, через два месяца после съемок программы, — сказала свекровь.

Отмечается, что сожитель и раньше избивал девушку. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, ранее он уже имел проблемы с законом.

Ранее в Сахалинской области фельдшера скорой помощи уволили после того, как в Сети появилось видео с его участием. На кадрах медработник избивал мужчину, предположительно находившегося в состоянии опьянения, и тащил его по земле. В Минздраве региона подчеркнули, что такое поведение неприемлемо и не соответствует ни профессиональным, ни человеческим нормам.

Смоленская область
убийства
криминал
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.