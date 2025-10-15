Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского» Под Смоленском сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»

В Смоленской области беременная девушка, обращавшаяся в программу «Мужское и женское» на Первом канале, стала жертвой убийства, сообщает Starhit.ru. По словам бывшей свекрови погибшей, в преступлении виноват возлюбленный, который до смерти забил девушку стулом.

6 августа я узнала, что Алексей ее снова избил, до полусмерти. Стулом бил по телу, по голове. Люда впала в кому, 12 августа умерла, не приходя в сознание. Получается, через два месяца после съемок программы, — сказала свекровь.

Отмечается, что сожитель и раньше избивал девушку. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, ранее он уже имел проблемы с законом.

