Вызов скорой помощи обернулся побоями для жителя Сахалина

Сотрудник станции скорой помощи города Томари в Сахалинской области будет уволен за избиение пациента, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава. В ведомстве отметили, что решение принято после появления в соцсетях видеозаписи, на которой фельдшер скорой помощи жестоко обращается с мужчиной, который, видимо, был в состоянии алкогольного опьянения. Медик избил пациента и протащил его по земле.

В отношении сотрудника скорой помощи, допустившего возмутительное, непозволительное ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрения поведение, будут применены соответствующие меры воздействия. С ним будут прекращены трудовые отношения, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что материалы инцидента будут направлены в следственные органы. Также региональный Минздрав принес извинения за случившееся и сообщил о проведении разъяснительной работы с коллективом станции скорой медицинской помощи.

