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03 августа 2025 в 15:50

Фельдшер скорой помощи получила удар от пьяной пациентки

В Энгельсе нетрезвая девушка ударила фельдшера во время осмотра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фельдшер скорой помощи пострадал от нападения 18-летней девушки в одном из заведений Энгельса, сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, медиков вызвали к сильно пьяной посетительнице, которая в процессе осмотра ударила сотрудника бригады.

Инцидент произошел около 05:30 на улице Расковой. Фельдшеру 1981 года рождения были причинены телесные повреждения. Медицинские работники сообщили о случившемся в полицию. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в МВД, действиям девушки, совершившей нападение, будет дана правовая оценка.

Ранее беременная женщина по пути в роддом избила фельдшера в Нижнем Новгороде. У 37-летнего сотрудника скорой помощи диагностированы ушибы лица. Инцидент произошел 8 июля, пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Энгельс
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