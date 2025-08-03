Фельдшер скорой помощи получила удар от пьяной пациентки В Энгельсе нетрезвая девушка ударила фельдшера во время осмотра

Фельдшер скорой помощи пострадал от нападения 18-летней девушки в одном из заведений Энгельса, сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, медиков вызвали к сильно пьяной посетительнице, которая в процессе осмотра ударила сотрудника бригады.

Инцидент произошел около 05:30 на улице Расковой. Фельдшеру 1981 года рождения были причинены телесные повреждения. Медицинские работники сообщили о случившемся в полицию. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в МВД, действиям девушки, совершившей нападение, будет дана правовая оценка.

Ранее беременная женщина по пути в роддом избила фельдшера в Нижнем Новгороде. У 37-летнего сотрудника скорой помощи диагностированы ушибы лица. Инцидент произошел 8 июля, пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.