Беременная россиянка напала на фельдшера по пути в роддом

Беременная россиянка напала на фельдшера по пути в роддом Беременная жительница Нижнего Новгорода избила фельдшера по пути в роддом

Беременная женщина по пути в роддом избила фельдшера в Нижнем Новгороде, сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области. Пострадавшего медработника доставили в медицинское учреждение, у фельдшера диагностировали ушибы лица.

Инцидент произошел днем 8 июля. На 37-летнего фельдшера станции скорой помощи напала агрессивная пациентка. Степень тяжести полученных травм покажет медицинское заключение.

В случае отнесения травм к категории тяжелых работодатель обязан направить извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок. Гострудинспекцией в Нижегородской области выясняются все подробности происшедшего несчастного случая, — отметили главный госинспектор труда в регионе Илья Мошес.

По данным Telegram-канала Ni Mash, будущая мать вызвала врачей в Сормовский район и напала на фельдшера, как только оказалась в машине скорой помощи. В больнице роженица закурила и снова попыталась устроить драку.

Ранее водитель маршрутного автобуса из Тверской области обвинил школьницу в отказе оплатить проезд, после чего избил и выгнал на обочину. Сама 14-летняя девочка утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление о денежном переводе.