Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 16:46

Беременная россиянка напала на фельдшера по пути в роддом

Беременная жительница Нижнего Новгорода избила фельдшера по пути в роддом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная женщина по пути в роддом избила фельдшера в Нижнем Новгороде, сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области. Пострадавшего медработника доставили в медицинское учреждение, у фельдшера диагностировали ушибы лица.

Инцидент произошел днем 8 июля. На 37-летнего фельдшера станции скорой помощи напала агрессивная пациентка. Степень тяжести полученных травм покажет медицинское заключение.

В случае отнесения травм к категории тяжелых работодатель обязан направить извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок. Гострудинспекцией в Нижегородской области выясняются все подробности происшедшего несчастного случая, — отметили главный госинспектор труда в регионе Илья Мошес.

По данным Telegram-канала Ni Mash, будущая мать вызвала врачей в Сормовский район и напала на фельдшера, как только оказалась в машине скорой помощи. В больнице роженица закурила и снова попыталась устроить драку.

Ранее водитель маршрутного автобуса из Тверской области обвинил школьницу в отказе оплатить проезд, после чего избил и выгнал на обочину. Сама 14-летняя девочка утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление о денежном переводе.

нападения
избиения
фельдшеры
пострадавшие
врачи
скорая помощь
Нижний Новгород
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в УАЗике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации
«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК
Собака спасла от оползня жителей целой деревни
«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве
Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи
Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду
Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда
«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву
Дальше
Самое популярное
Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.