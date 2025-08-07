Мальчик угодил под колеса скорой помощи на зебре Водитель скорой помощи сбил ребенка на пешеходном переходе в Челябинске

В Челябинске машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками сбила 10-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. По данным ведомства, мальчик 2015 года рождения пересекал проезжую часть в момент наезда. Медики оказали ему помощь на месте происшествия.

В ведомстве рассказали, что водитель автомобиля скорой помощи двигался на вызов к пациенту с включенными проблесковыми маячками. При движении около дома № 91 по улице Елькина он совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Как пишет 74.RU, за рулем автомобиля скорой помощи находился 63-летний водитель. Общий стаж его работы за рулем кареты скорой медицинской помощи превышает 40 лет.

Ранее в Москве водитель «Газели» сбил полицейского, когда тот потребовал предъявить документы, и попытался скрыться. Мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи. Инцидент произошел 5 августа после того, как сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки.