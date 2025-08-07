Водитель «Газели» переехал сотрудника полиции и бросился в бега Водитель «Газели» наехал на полицейского, чтобы не показывать документы

Водитель «Газели» сбил сотрудника полиции после требования предъявить документы и попытался скрыться с места происшествия, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России. В ведомстве отметили, что инцидент произошел, когда мужчина был остановлен сотрудниками полиции.

5 августа 2025 года подозреваемый, управляя автомобилем «Газель», был остановлен сотрудниками полиции. На законные требования полицейских предъявить документы, не желая этого делать, злоумышленник начал движение на автомобиле, совершив наезд на сотрудника, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину, в отношении него проводятся следственные действия. Следователи уже установили и допросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли и осмотрели видеоматериалы, на которых зафиксированы противоправные действия водителя.

Ранее в поселке Таксимо Муйского района Бурятии неизвестный водитель сбил 37-летнего мужчину у железнодорожного шлагбаума рядом с аэропортом и скрылся с места ДТП. Пешехода доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция разыскивает виновника аварии и выясняет все обстоятельства произошедшего.