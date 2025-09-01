Фельдшерам и акушеркам разрешили заменять участковых

С 1 сентября 2025 года в России фельдшеры и акушерки смогут временно выполнять обязанности участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов при дефиците специалистов. В их должностные обязанности будет входить в том числе назначение лекарств. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ размещен на официальном портале правовой информации.

Утвердить порядок возложения руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, — говорится в приказе.

Ранее стало известно, что с сентября усилятся меры контроля за ценами на жизненно необходимые препараты со стороны ФАС. К тому же вводится запрет на производство БАДов с опасными веществами и блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о них.

Также в России с 1 сентября вступает в силу ряд законодательных изменений для водителей, в частности, вырастут пошлины на получение прав. За обычный документ придется заплатить четыре тысячи рублей, а за права нового поколения с электронным носителем — шесть тысяч рублей.