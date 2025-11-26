Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам

В День матери особое внимание общества приковано к тем женщинам, которые воспитывают нескольких детей. Это особый труд, требующий не только максимальной эмпатии, отдачи, но и тотального вовлечения. Как стать многодетной мамой и не потерять здоровье — в материале NEWS.ru.

Как родить нескольких детей и чувствовать себя хорошо

Когда мы говорим о многодетности, важно понимать, что здоровье матери — это вопрос не героизма, а грамотного, долгосрочного отношения к своему организму, объяснил в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его мнению, родить четверых-пятерых детей и при этом чувствовать себя хорошо — абсолютно реально, если следовать нескольким важным правилам.

Правило 1: планирование беременности — половина успеха

Каждая беременность должна быть осознанной. Перед зачатием ребенка важно пройти базовый чек-ап: оценить уровень гемоглобина, функцию щитовидной железы, состояние сердечно-сосудистой системы, витаминов D и B12, а также запасы железа (ферритин). Это позволяет женщине максимально подготовиться к беременности.

Правило 2: между беременностями должен быть интервал здоровья

Оптимально — 1,5–2 года, чтобы восстановить запасы железа, кальция, белка, гормональный фон и ресурсы организма. Это снижает риск осложнений как для матери, так и для будущего ребенка, отметил педиатр.

Правило 3: рациональное питание — фундамент здоровья многодетной женщины

Организму нужно больше белка, железа, омега-3 и кальция. Речь идет не о диетах, а о регулярном разнообразном питании: мясо, рыба, молочные продукты, овощи, цельные злаки, уточнил Малых. При необходимости требуется корректная витаминная поддержка по назначению врача.

Правило 4: движение — обязательный элемент

Умеренная физическая активность поддерживает тонус мышц, помогает легче переносить беременность и роды, а также ускоряет восстановление после них. Это не спорт высоких достижений — достаточно регулярной ходьбы, гимнастики и плавания.

Правило 5: контроль эмоционального состояния

Многодетная мать должна быть психически стабильна. Поддержка партнера, помощь родственников, консультации психолога в случае необходимости — это не слабость, а нормальная забота о себе, отметил собеседник NEWS.ru.

Правило 6: не игнорируйте послеродовой период — это часть здоровья

Железодефицит, проблемы со сном, маститы, эмоциональное выгорание — все это лечится. Однако женщина должна вовремя обратиться к врачу, а не терпеть.

Правило 7: вовлеченный партнер — мощный фактор здоровья матери

Когда семья воспринимает рождение детей как общее дело, а не исключительно женскую нагрузку, мать сохраняет больше сил и эмоционального ресурса.

Родить пятерых — это подвиг?

Многодетность не должна восприниматься как подвиг или как что-то анахроничное, сказал педиатр. По его мнению, это один из вариантов нормы. Женщинам, которые выбирают этот путь, нужна поддержка — медицинская, социальная и человеческая.

С этой точкой зрения согласилась директор АНО Центр содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина» Наталья Локтева.

«Многодетность — это не подвиг, а образ жизни, в котором есть система, забота и внутренний баланс. Чтобы родить пятерых и сохранить здоровье, важно понимать: дело не в героизме, а в подготовке и поддержке», — отметила она в беседе с NEWS.ru.

По мнению Локтевой, самое главное — не ставить точку после родов, а развиваться дальше.

«Счастливая мама — не та, которая все успевает, а та, которая находится в гармонии с собой. Если у женщины есть дело, интерес, поддержка мужа и вера, у нее хватит сил и на пятерых. Рожать много — не жертвовать собой, а правильно распределить энергию и помнить, что здоровье женщины — это фундамент семьи, а сильная семья — фундамент страны», — подчеркнула она.

Как быстро восстановиться после родов

Период после родов крайне важен, поэтому к нему следует относиться максимально серьезно, рассказала NEWS.ru глава Национального родительского комитета, многодетная мать Ирина Волынец. Она собрала важные советы в книге «Время женщины. Открывая новую себя».

«Во-первых, помощь — это не стыдно! Я научилась делегировать: муж ходит за продуктами, старший ребенок гуляет с младшим, бабушка печет пироги. Не пытайтесь тащить все на себе — сгорят и ручки, и нервная система», — подчеркнула Волынец.

По ее словам, второе железное правило — спать любой ценой. «Грязный пол подождет, но твой сон — нет. Спи, когда спит младенец. Это ключевое правило для выживания», — сказала она.

В-третьих, крайне важно укреплять «основу», сказала Волынец. «Через две-три недели после родов (с разрешения врача) начинайте делать упражнения Кегеля. Это залог женского здоровья на долгие годы, особенно после таких нагрузок», — отметила многодетная мать.

Локтева добавила, что после рождения очередного ребенка важно проходить полноценную реабилитацию — не только медицинскую, но и эмоциональную. «Хороший сон, питание, движение, регулярные обследования — это не прихоть, а основа долголетия. Оптимальный интервал между родами — 18–24 месяца. Это время, когда организм возвращает силы, пополняет железо и микроэлементы, восстанавливает ткани», — сказала она.

Какова роль отца в многодетной семье

Нельзя недооценивать и занижать роль отца, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Нельзя относиться к этому легкомысленно, как к лампочке: захотел — включил, захотел — выключил, ушел за хлебом и появился через 18 лет. Нужно с ранних лет развивать в мальчиках мысль о том, что однажды они станут отцами и главами семей. Быть папой и воспитывать малышей — это большая радость, везение и почет. Нужно учить не бояться этой ответственности. К сожалению, судя по отцовским долгам по алиментам, в стране с этим есть проблемы», — отметил Толмачев.

По его мнению, важно донести до мужчин на государственном уровне, что ребенок — это не обуза и помеха, а ночной плач или капризы — не повод для раздражения и злости. Маленький неуклюжий человечек, который пока ничего не умеет, однажды станет чемпионом, первооткрывателем или генералом.

«Только необходимо ему в этом помочь, без папы тут не обойтись. Тогда мужчина, глядя в глаза своего ребенка, увидит в них отражение героя — самого себя», — подчеркнул парламентарий.

Правда ли, что женщина с детьми становится красивее и счастливее

Человек, который воспитывает нескольких детей, более дисциплинирован, аккуратен, внимательнее относится к собственному здоровью. Он чувствует ответственность не только за себя, но и за детей, которые у него растут, сказал в разговоре с NEWS.ru зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Человек без детей живет черт знает как. Часто злоупотребляет алкоголем, другими плохими вещами, постоянно подвергая свою жизнь риску. Те женщины, которые говорят, что не будут рожать, чтобы не портить фигуру, в итоге становятся некрасивыми. Мужчина без детей болеет, впадает в разные грехи, у него появляются слабости», — пояснил собеседник.

По его словам, есть только один рецепт: «Живите нормально, заводите и воспитывайте как можно больше детей. Каждый ребенок дает вам силы».

Много ли в России многодетных семей

В ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что количество многодетных семей с начала 2025 года увеличилось на 8,8%. Их общее число составляет 2,9 млн. По словам Голиковой, число детей, воспитывающихся в этих семьях, выросло на 300 тысяч и составило 9,2 млн человек.

Вице-премьер назвала эти данные небольшим результатом. При этом она подчеркнула, что рост числа многодетных семей произошел благодаря усилиям властей.

Минувшим летом Голикова сообщила, что за последние два года количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%. Число несовершеннолетних, воспитывающихся в многодетных семьях, достигло 8,9 млн. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков утверждал, что за 2024 год число многодетных семей выросло на 1,1%.

