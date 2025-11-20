Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее

Квартиры многодетным семьям следует продавать по себестоимости, чтобы повысить доступность жилья, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Он также призвал предоставлять таким покупателям беспроцентную рассрочку.
Говоря о мерах по усилению демографической политики, стоит рассмотреть механизм удешевления жилья для многодетных семей. Речь может идти о возможности приобретения квартир у застройщиков по себестоимости в связке с беспроцентной рассрочкой. Такой формат сразу убирает лишние накрутки, которые сегодня формируются как самим рынком, так и посредниками, — пояснил Гибатдинов.
По его словам, реализация данной инициативы требует активного участия государства. Сенатор отметил, что субсидирование части расходов застройщиков позволит компенсировать их затраты и сохранить объемы строительства.
Если государство возьмет на себя часть расходов, связанных с удешевлением квадратного метра именно для многодетных, это станет понятной и работающей схемой. Поддержка строительной отрасли через субсидирование таких проектов позволит сохранить темпы ввода жилья, а семьям — получить реальный доступ к собственной квартире, — резюмировал Гибатдинов.
Ранее депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.