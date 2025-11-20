Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 03:20

Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее

Сенатор Гибатдинов призвал продавать квартиры многодетным по себестоимости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Квартиры многодетным семьям следует продавать по себестоимости, чтобы повысить доступность жилья, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Он также призвал предоставлять таким покупателям беспроцентную рассрочку.

Говоря о мерах по усилению демографической политики, стоит рассмотреть механизм удешевления жилья для многодетных семей. Речь может идти о возможности приобретения квартир у застройщиков по себестоимости в связке с беспроцентной рассрочкой. Такой формат сразу убирает лишние накрутки, которые сегодня формируются как самим рынком, так и посредниками, — пояснил Гибатдинов.

По его словам, реализация данной инициативы требует активного участия государства. Сенатор отметил, что субсидирование части расходов застройщиков позволит компенсировать их затраты и сохранить объемы строительства.

Если государство возьмет на себя часть расходов, связанных с удешевлением квадратного метра именно для многодетных, это станет понятной и работающей схемой. Поддержка строительной отрасли через субсидирование таких проектов позволит сохранить темпы ввода жилья, а семьям — получить реальный доступ к собственной квартире, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.

квартиры
многодетные
Россия
инициативы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие
В Раде предположили, какой орган будет вести переговоры на Украине
Отказ от Донбасса и сокращение ВСУ: все пункты нового мирного плана Трампа
Венгрия отказалась покупать на свои деньги «золотые унитазы» для Украины
Стали известны результаты переговоров Уиткоффа и Умерова
Суд в Челябинске может изъять недвижимость у депутата
Раскрыта главная причина сохранения Зеленского у власти
Гороскоп на 20 ноября: Овнам проявить гибкость, а Тельцам сосредоточиться
Паломников в Индии призвали зажимать нос при купании
Рай для палачей: как США спасали нацистов от Нюрнберга
Связь с Кеннеди, тайная «дочь», суд: неожиданные факты из жизни Плисецкой
Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах»
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.