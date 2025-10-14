Акушер раскрыла опасность ветряной оспы для беременных

Герпес из-за ветряной оспы может привести к выкидышу, рассказала педиатр и акушер Татьяна Злобина. По ее словам, переданным ОТР, вирус также способен привести к пневмонии у будущей матери.

А вот как раз заражение ветрянкой на ранних сроках, в первой половине беременности — здесь очень возможны из-за токсичности вируса герпеса классические осложнения. Такие как выкидыш, преждевременные роды. Также вирус герпеса способен у матери привести к пневмонии. Понятно, что женщина с поражением легких тоже неполноценно будет вынашивать, вплоть до перевода на искусственную вентиляцию легких, а это пагубно влияет на плод, — предупредила она.

Как уточнила специалист, герпес из-за ветряной оспы может привести к тому, что роды через естественные пути станут невозможны, из-за чего придется делать кесарево сечение. Более того, если женщина заразилась ветрянкой перед самыми родами, то вирус может передаться ребенку.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что тяжелая форма ветрянки с высоким риском осложнений грозит непривитым людям, младенцам и пациентам с хроническими заболеваниями, такими как астма или лейкоз. По ее словам, наиболее уязвимыми группами являются взрослые, подростки и люди с ослабленной иммунной системой.