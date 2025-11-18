Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:40

Онищенко объяснил, почему в России нет обязательной вакцинации от ветрянки

Онищенко: в обязательной вакцинации россиян от ветрянки нет необходимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцинацию от ветрянки не вносят в обязательный календарь прививок из-за отсутствия необходимости, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции. Медик напомнил, что ввод препарата является дополнительной нагрузкой на организм, передает корреспондент NEWS.ru.

Что такое вакцинация? Это серьезная иммунобиологическая операция. … Вакцина против ветряной оспы существует, но <…> нет необходимости, — подчеркнул Онищенко.

По словам академика, при необходимости региональные минздравы могут принять решение о дополнительной вакцинации против опасного в области или крае заболевания. Он отметил, что в таком случае нередко прививают группы риска.

Также Онищенко заявил, что вакцинация от гриппа в пик заболеваемости может быть не только бесполезной, но и опасной. Академик уточнил, что в данный момент наступил наиболее оптимальный период для того, чтобы сделать прививку.

