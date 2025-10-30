Инфекционист раскрыл смертельную опасность «ветряночных вечеринок»

«Ветряночные вечеринки» могут вызвать серьезные осложнения у ребенка, в том числе сепсис и энцефалит, заявил «Страстям» инфекционист Владимир Неронов. Он назвал это крайне рискованной практикой.

Помимо вышеуказанных последствий, намеренное заражение ребенка ветрянкой может обернуться воспалением легких, предупредил Неронов. Вдобавок ко всему зараженные дети — источник инфекции для окружающих. Общение с ними в особенности опасно для беременных и людей со слабым иммунитетом.

Врач добавил, что подобные практики официально осуждаются Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, «ветряночные вечеринки» — достаточно редкое явление в России, однако оно периодически возникает в родительских сообществах. В качестве лучшей защиты от ветрянки он назвал вакцинацию.

Ранее эпидемиолог Илья Косолапов заявил, что ребенка с ветрянкой нужно изолировать в отдельной комнате. По его словам, вирус очень нестоек во внешней среде и быстро погибает при проветривании и под воздействием ультрафиолета.