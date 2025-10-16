Ученые раскрыли причины роста заболеваемости ветрянкой в России ПНИПУ: рост заболеваемости ветрянкой в России связан с сезонностью и миграцией

Число случаев заражения ветрянкой в России увеличилось на фоне естественного сезонного подъема, рассказали «Газете.ru» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Дополнительным фактором распространения инфекции, по данным ученых, является миграция: прибывающие люди, не имеющие иммунитета, нередко становятся источником заражения.

Как пояснил кандидат медицинских наук старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов, тенденция к росту заболеваемости ветрянкой начала формироваться еще в период пандемии COVID-19. Ученый рассказал, что, хотя во время активной циркуляции коронавируса снизилась заболеваемость другими ОРВИ, ветряная оспа и COVID-19 не конкурируют между собой. По его словам, эти инфекции атакуют разные системы органов и используют разные клеточные рецепторы, поэтому могут циркулировать в популяции одновременно, не мешая друг другу.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что осенний рост простудных заболеваний вызван двумя причинами: похолоданием и увеличением контактов между людьми после летних отпусков. Однако, по его словам, новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы.