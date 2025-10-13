Эпидемиолог дал совет по лечению ветрянки Эпидемиолог Косолапов: ребенка с ветрянкой надо изолировать в отдельной комнате

Ребенка с ветрянкой нужно изолировать в отдельной комнате, заявил врач-эпидемиолог Илья Косолапов. По его словам, переданным MIR24.TV, вирус очень нестоек во внешней среде и быстро погибает при проветривании и под воздействием ультрафиолета.

Заболевание передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте с высыпаниями. <…> Если заболел ребенок в семье: по возможности, изолируйте его в отдельной комнате. Выделите ему отдельную посуду, полотенце и средства гигиены, — заявил он.

Он добавил, что даже крепкий иммунитет не гарантирует полной защиты от инфекций, но способен облегчить течение болезни, если заражение произошло. Для поддержания иммунной системы важно правильно питаться, включать в рацион витамины, заниматься спортом, высыпаться и по возможности избегать стрессов.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что «ветряночная вечеринка», когда к больному ветряной оспой ребенку приводят других детей, может оказаться опасной. По ее словам, исход заболевания в таком случае непредсказуем, поскольку организмы у всех разные.