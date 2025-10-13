Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:23

Эпидемиолог дал совет по лечению ветрянки

Эпидемиолог Косолапов: ребенка с ветрянкой надо изолировать в отдельной комнате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ребенка с ветрянкой нужно изолировать в отдельной комнате, заявил врач-эпидемиолог Илья Косолапов. По его словам, переданным MIR24.TV, вирус очень нестоек во внешней среде и быстро погибает при проветривании и под воздействием ультрафиолета.

Заболевание передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте с высыпаниями. <…> Если заболел ребенок в семье: по возможности, изолируйте его в отдельной комнате. Выделите ему отдельную посуду, полотенце и средства гигиены, — заявил он.

Он добавил, что даже крепкий иммунитет не гарантирует полной защиты от инфекций, но способен облегчить течение болезни, если заражение произошло. Для поддержания иммунной системы важно правильно питаться, включать в рацион витамины, заниматься спортом, высыпаться и по возможности избегать стрессов.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что «ветряночная вечеринка», когда к больному ветряной оспой ребенку приводят других детей, может оказаться опасной. По ее словам, исход заболевания в таком случае непредсказуем, поскольку организмы у всех разные.

Россия
эпидемиологи
вирусы
ветрянка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
В РСТ ответили, насколько безопасно сейчас отдыхать в Израиле
Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.