28 августа 2025 в 12:58

Биолог рассказала о рисках «ветряночных вечеринок»

Биолог Обласова: специальное заражение детей ветрянкой может нанести вред

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ветряночная вечеринка», когда к больному ветряной оспой ребенку приводят других детей, может оказаться опасным, заявила биолог Антонина Обласова. По ее словам, переданным ЕАН, исход заболевания в таком случае непредсказуем, поскольку организмы у всех разные.

На мой взгляд, такой способ — это, конечно, варварство, то есть мы возвращаемся во времена, когда вакцины не существовало. Хотелось бы все-таки следовать цивилизованному способу [проведению вакцинации], — заявила она.

Ранее инфекционист Николай Малышев посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.

Терапевт Андрей Кондрахин до этого предупредил, что развитие пневмонии может стать осложнением ветряной оспы у взрослых. По его мнению, ветрянка наиболее опасна для беременных женщин.

