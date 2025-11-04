Эпидемиолог объяснил, как вакцины от коронавируса борются с онкологией Эпидемиолог Фаворов: антиковидные вакцины помогают в борьбе с раком

Антиковидные вакцины помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями, заявил инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов. Он сослался на статью в журнале Nature. По словам Фаворова, которые приводит RT, вакцина действует не против конкретной опухоли, а скорее стимулирует иммунитет в целом.

На днях вышла большая серьезная статья в журнале Nature, которая показывает статистически достоверный эффект мРНК-вакцин против ковида. Я подчеркиваю: это не антираковая вакцина — на развитие рака, — отметил эпидемиолог.

Он добавил, что к таким результатам привел именно «жуткий период ковида». По мнению Фаворова, возможности, как правило, появляются из кризиса. При этом он уверен, что человечество добилось «очень больших успехов».

Фаворов также высказал мнение, что человечество приближается к моменту, когда увеличение продолжительности жизни будет ограничено. По его словам, оно уже стало снижать темпы.